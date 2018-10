Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Oliveira pode regressar ao onze do FC Porto em Moscovo

Médio foi titular no último jogo da Taça de Portugal frente ao Vila Real.

Por F.A.F. | 08:25

Sérgio Oliveira é hipótese para integrar o onze do FC Porto na quarta-feira em Moscovo diante do Lokomotiv na 3ª jornada da Liga dos Campeões.



O médio foi titular no último jogo da Taça de Portugal frente ao Vila Real (goleada portista 6-0) mas não tem sido opção inicial em jogos da Liga e Champions desde o dia 28 de setembro, no triunfo (1-0) com o Tondela para o campeonato.



Os problemas físicos do brasileiro Otávio mas também o mau momento do mexicano Herrera levam Conceição optar pelo internacional português num jogo que pode ser muito importante para as contas do Grupo D da L. dos Campeões.



De resto, o FC Porto não deve apresentar grandes alterações face ao que tem sido habitual na Champions e devido às ausências de Aboubakar (lesionado ) e de Soares (não foi inscrito). Marega deverá ser o homem mais avançado no terreno apoiado nas alas por Brahimi e Jesus Corona. No meio-campo, apenas Danilo Pereira tem lugar certo no onze. O FC Porto lidera o Grupo D da Champions com quatro pontos resultantes do empate com o Schalke e o triunfo com o Galatasaray.



