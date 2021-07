Sérgio Oliveira volta ao FC Porto com incerteza

Sérgio Oliveira e Pepe regressaram esta segunda-feira aos trabalhos do FC Porto mas só um deles tem futuro certo. O central vai cumprir contrato, mas a saída do médio está em cima da mesa, apurou o CM.





Oliveira tem vários interessados mas nenhum deles chegou à pretensão do FC Porto: 20 milhões de euros. Em Itália, Fiorentina, Roma e Lazio já demonstraram interesse no internacional português. Também os ingleses do Tottenham perguntaram pelo jogador.