Sergio Ramos fugiu para a casa de banho durante jogo do Real Madrid

Capitão dos merengues não conseguiu fugir ao apelo da Mãe Natureza em partida com o Eibar.

Minuto 74 (73’57’’) do embate entre o Eibar e o Real Madrid. Sergio Ramos aproveita uma paragem, após um lance perigoso junto à baliza de Navas, e informa o árbitro de algo. Imediatamente a seguir, salta o painel publicitário colocado uns metros depois da linha de fundo e entra em passo acelerado no túnel que dá acesso ao balneário. Casemiro recebe ordens para recuar e substitui momentaneamente o capitão, que regressa ao tapete verde no minuto 78 (77’57’’). A partida estava empatada (1-1) e empatada se manteve, embora o Real Madrid, enquanto se encontrava reduzido a 10, só a custo tenha evitado um novo golpe do Eibar.

Mas que raio se passou com o camisola 4? O mistério só é desvendado um pouco mais tarde quando Zinedine Zidane, um homem habitualmente reservado, fala de forma descomplexada sobre o episódio, explica o jornal Record. "Ele cagou-se um pouco... Foi à casa de banho e voltou", atirou o técnico dos merengues, espoletando uma gargalhada na sala de imprensa.

Sergio Ramos volta ao terreno de jogo ainda a tempo de testemunhar o segundo golo de Ronaldo, aquele que permitiu ao Real Madrid derrotar (2-1) o Eibar no Municipal de Ipurúa. Como bom andaluz que é, o capitão dos merengues não se mostra envergonhado, dando também ele uma saudável risada a propósito do inusitado episódio. "Foi o típico ‘aperto’. Sair, entrar. Voltar à carga. Golo da equipa. E regressar para casa! Continuamos!", explicou o central nas redes sociais.