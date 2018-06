Sérgio Ramos grava canção de apoio a Espanha

Capitão da seleção faz dueto com Demarco Flamenco. A ‘Roja’ enfrenta a Suíça este domingo.

Por José Carlos Marques | 09:11

O autotune chegou à seleção de Espanha. Não se trata de um novo método de treino, mas antes de um programa informático que transformou a indústria musical, ao corrigir automaticamente os desafinanços dos cantores. Pois vem isto a propósito da canção que Sérgio Ramos, capitão da seleção espanhola, apresentou esta sexta-feira para servir de hino à equipa.







Em ‘Otra Estrella en Tu Corazón’ o capitão espanhol recorre à tecnologia para cantar, mas é Demarco Flamenco quem brilha no dueto, que já é um sucesso na internet.



Acossado pelas críticas dos que não lhe perdoam o golpe de judo que pôs o egípcio Sallah fora da final da Champions, Ramos tenta agora mostrar um lado mais divertido, na companhia de um dos novos talentos do chamado ‘flamenco de fusão’. O jogador andaluz conta com talento de Demarco, artista que até há pouco tempo ganhava a vida a carregar botijas de gás em Ultrera, Sevilha, para um hino feito para a Rússia.



Falando de futebol propriamente dito, o selecionador Juan Lopeteguiu dispensou esta sexta-feira três dos sete jovens que treinavam com a equipa até à chegada dos jogadores do Real Madrid, que se juntaram ao estágio horas depois.



Mikel Oyarzábal, Iñaki Williams e Unai Nuñez saíram, deixando a ‘Roja’ a preparar o amigável com a Suíça, que se disputa no domingo em Villareal.