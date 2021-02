O Paços de Ferreira empatou (0-0) esta terça-feira com o Portimonense e encontra-se a apenas dois pontos do Benfica e do Sp. Braga na tabela classificativa.









Os algarvios evitaram aquela que poderia ser a sétima vitória consecutiva dos pacenses. Num jogo equilibrado, foram os homens de Paulo Sérgio a ter as melhores oportunidades para inaugurarem o marcador: aos 70 minutos, quando Dener, só com o guarda-redes pela frente, atira por cima da baliza, e , aos 87 minutos, num remate do avançado Bruno Moreira que foi bloqueado, já em cima da linha de golo, pelo defesa Baixinho.

A partida foi ainda marcada pela chuva constante e pela queda de granizo, que obrigou o árbitro Manuel Mota, na primeira parte, a suspender o jogo durante uns minutos.