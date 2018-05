Sete dos agressores de Alcochete já foram condenados por outros crimes

Tentativa de homicídio, detenção de arma proibida e furto qualificado entre os delitos cometidos. Saíram sempre em liberdade.

Sete dos agressores que atacaram os jogadores e treinadores do Sporting na Academia de Alcochete já tinham sido condenados por crimes como tentativa de homicídio, detenção de arma proibida, furto qualificado, tráfico e injúria agravada. Saíram sempre em liberdade. As penas foram suspensas ou houve lugar ao pagamento de multa.O arguido Pavlo Antonchuhk já havia sido condenado pela prática de crime de ofensas à integridade física, de roubo qualificado, detenção de arma proibida e crime de consumo de estupefacientes.Já Luís Almeida foi condenado, em 2016, pela prática de crime de resistência e coação sobre funcionário, que foi substituída por multa.O arguído Tiago Neves foi condenado pela prática de crime de multa e ainda pela prática de contraordenação ambiental e resistência sobre funcionário, cuja pena foi suspensa.Quanto a Bruno Monteiro, também viu as suas práticas de crime substituídas tanto por multa como por penas suspensas. Este arguido já foi condenado pela prática de crime de furto qualificado, de crime de furto, homicídio tentado e ofensas à integridade física, para além de crime de ameaça agravada.Em relação a António Pacheco Catarino, este arguido foi condenado pela prática de crime de tráfico, na pena de um ano e dois meses de prisão, que acabou por ser suspensa por igual período.Jorge Almeida, outro arguido, recebeu uma condenação pela prática de crime de roubo e por injúria agravada.Já Pedro Santos foi condenado pela prática de crime de ofensas à integridade física, de condução sem habilitação legal e ainda por detenção de arma proibida e de tráfico de menor gravidade.