Sevilha chama por Aboubakar

Emblema espanhol procura negociar por uma verba a rondar os 20 milhões de euros.

Por Raul Teixeira | 08:51

O Sevilha entrou na corrida por Vincent Aboubakar. Depois do Besiktas da Turquia surgir como principal interessado e ter tentado uma primeira abordagem para o regresso do avançado, é a vez do clube espanhol sondar o internacional camaronês.



Segundo o ‘Canal Sur Radio’, o emblema de Sevilha tenta negociar o camaronês por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, valores bem abaixo da cláusula de rescisão (50 milhões de euros) imposta pelo FC Porto aquando a renovação de contrato na época passada até 2021.



Apesar dos valores da cláusula exigirem um esforço financeiro acrescido a qualquer um dos interessados, o facto do camisola 9 dos azuis-e-brancos não ser visto como um dos imprescindíveis no plantel de Sérgio Conceição pode vir a facilitar a transferência. Os campeões nacionais não têm o plantel fechado e é esperada a chegada de novos reforços até ao fecho do mercado.



Para além disso, o atacante camaronês não somou ainda qualquer golo na pré-época, o que para já o pode afastar da titularidade garantida na primeira metade do último campeonato.



O jogador de 26 anos chegou ao FC Porto na temporada 2014/15. Em 2016/17 foi emprestado ao Besiktas, mas regressou ao Dragão na época passada, na qual apontou um total de 26 golos em 43 encontros oficiais.



MBEMBA FALHA SUPERTAÇA

Chancel Mbemba vai parar cinco semanas, falhando o jogo da Supertaça com o Desp. Aves (4 de agosto). O mais recente reforço do FC Porto sofreu uma contusão com entorse do joelho esquerdo durante o último jogo de preparação no estágio do Algarve diante do Farense (2-0).



O departamento médico dos dragões afastou a ideia de operar o defesa congolês optando, para já, pelo tratamento conservador. Para além do africano, Danilo continua a fazer trabalho condicionado e José Sá tratamento.