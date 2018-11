Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Shumacher está em estado vegetativo: "ele sente as pessoas ao seu redor"

Ex-piloto sofreu um grave acidente a praticar esqui em Méribel, nos Alpes Franceses.

10:24

O arcebispo Georg Gänswein revelou esta quarta-feira que Shumacher está em estado vegetativo. A revelação foi feita à revista alemã Bunte, onde Georg também afirma que o ex-piloto "sente as pessoas ao seu redor".



"Ele consegue sentir as pessoas ao redor dele. Sentei-me à sua frente, segurei as duas mãos e olhei para ele. O seu rosto é, como todos sabemos, o típico rosto de Michael Schumacher, só está um pouco mais cheio", descreveu.



"Ele sente que pessoas que o amam ao seu redor, cuidando dele e graças a Deus, afastando o público mais curioso. Uma pessoa doente precisa de discrição e compreensão. A sua mulher é a alma da família, é o ninho protetor de que Michael precisa", continua.



Recorde-se que Shumacher sofreu um grave acidente a praticar esqui em Méribel, nos Alpes Franceses, a 29 de dezembro de 2013.