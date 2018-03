Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SIC Notícias 'pinta' Sporting com riscas azuis

Gráfico de apresentação do jogo com o Plzen mostra equipa leonina com camisolas do FC Porto.

19:10

O prognóstico não podia ser mais acertado. A SIC Notícias anunciou esta quinta-feira pelas 12h43 o onze provável do Sporting para o jogo desta quinta-feira com o Viktoria Plezen e acertou em cheio.



Mas a obra fica comprometida por um erro insólito. É que o gráfico ilustra os jogadores do Sporting com camisolas de riscas verticais azuis, ou seja, com o equipamento do FC Porto.



Um lapso que rapidamente fez caminho nas redes sociais, com milhares de partidas e muitos sorrisos amarelos.