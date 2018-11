Craque português inaugurou o marcador contra o SPAL.

14:20

It's beautiful how Juventus fans cheer "SIII" when Ronaldo celebrates!



pic.twitter.com/2DWvUodZCs — Football HQ (@FootbaII_HQ) November 25, 2018

O famoso festejo de Cristiano Ronaldo continua a conquistar os adeptos da Juventus e este fim de semana, após o golo contra o SPAL, as bancadas acompanharam o grito de CR7.O craque português inaugurou o marcador contra o SPAL e gritou "Siii" em conjunto com os adeptos da 'vecchia signora'.Veja o vídeo do momento do festejo: