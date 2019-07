Silas é o escolhido para render Abel Ferreira no Sp. Braga

Silas é o nome escolhido para render Abel Ferreira no comando técnico do Sp. Braga.A saída do treinador português, rumo aos gregos do PAOK, por 2,5 milhões de euros, está consumada e, ao que oapurou, a contratação do novo técnico estará resolvida até amanhã."Chegou com uma proposta que ele próprio diz que é irrecusável para a carreira dele e disse-lhe que, independentemente da amizade, iria tratar do assunto unicamente como presidente desta instituição e que iria defender os interesses do Sp. Braga", frisou esta segunda-feira o líder bracarense António Salvador, sobre a saída de Abel Ferreira.A um mês do arranque das competições oficiais (3ª pré-eliminatória da Liga Europa nos dias 9 e 16 de agosto), o presidente arsenalista quer resolver a questão do responsável técnico o quanto antes e todas as agulhas estão apontadas ao antigo internacional português, que orientou nas duas últimas temporadas o Belenenses SAD.A formação lisboeta exige 250 mil euros para libertar Silas, valor de cláusula que o Sp. Braga pretende acionar.A falta de habilitações do ex-médio – Silas esteve na Cidade do Futebol, no final da época, a tirar o curso de nível 3 da UEFA, mas necessita do diploma de nível 4 da UEFA Pro para poder estar no banco –, por força das circunstâncias, não será entrave para António Salvador.Abel Ferreira foi esta segunda-feira apresentado como novo técnico do PAOK, depois de ter assinado um contrato de três temporadas. O emblema grego deu conta da transferência nos órgãos de comunicação próprios.Os adjuntos João Martins, Carlos Martinho e Vítor Castanheira também acompanham o técnico nesta mudança para o PAOK.Com a chegada de Abel Ferreira, os três primeiros classificados da Liga grega em 2018/19 estão em mãos portuguesas: Miguel Cardoso (AEK) e Pedro Martins (Olympiacos).