Bakic foi substituído aos 70 minutos do V. Guimarães-Belenenses e deixou o relvado em lágrimas, continuando assim no banco de suplentes.



Primeiramente pensou-se que seria pela morte de Astori, que foi seu companheiro na Fiorentina, mas esta versão foi desmentida por Silas na sala de imprensa.



"A reação dele teve apenas a ver com questões físicas, mas não será grave", referiu o treinador, citado pelo jornal Record.