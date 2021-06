Simão Sabrosa é o novo diretor para as relações internacionais do Benfica

O Benfica confirmou hoje que o antigo internacional português Simão Sabrosa é o novo diretor para as relações internacionais, regressando assim ao clube que representou durante seis temporadas como jogador.

"Iniciei no dia 01 [de junho] e tive sensações incríveis ao poder, no primeiro dia, olhar para o relvado de cima quando normalmente o via lá em baixo. É uma sensação fantástica poder, passados muitos anos, regressar em funções diferentes", referiu o antigo jogador, em declarações à BTV.

Simão Sabrosa garante que está orgulhoso e preparado para o desafio nas suas novas funções.

"É um desafio muito importante poder representar o Benfica ao mais alto nível", salientou.