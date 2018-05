Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Simeone falha final da Liga Europa

UEFA rejeitou recurso do Atlético de Madrid à suspensão de quatro jogos imposta ao treinador.

11.05.18

O Comité de Apelo da UEFA rejeitou esta sexta-feira o recurso do Atlético de Madrid à suspensão de quatro jogos imposta ao treinador Diego Simeone, que falhará a final da Liga Europa, em 16 de maio, frente ao Marselha, em Lyon.



A UEFA confirmou a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina aprovada em 04 de maio, que impôs ao treinador argentino uma sanção de quatro jogos de suspensão e a multa de 10 mil euros, na sequência da expulsão frente ao Arsenal (1-1), em 26 de abril, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.



O treinador Diego Simeone já cumpriu um jogo de suspensão, na segunda mão com o Arsenal (1-0), em Madrid, disputado em 03 de maio, e vai cumprir o segundo dos três que faltam na final da Liga Europeia, em 16 de maio, frente ao Marselha, em Lyon.



Se o Atlético de Madrid vencer a Liga Europa, Diego Simeone também não se sentará no banco na Supertaça Europeia, em 15 de agosto, em Talin, na Estónia, com o vencedor da Liga dos Campeões, a disputar entre o Real Madrid e o Liverpool.



Diego Simeone foi punido depois de ter sido expulso pelo árbitro francês Clément Turpin na primeira mão das meias-finais com o Arsenal, em Londres, depois de ter protestado furiosamente por uma falta sobre Lucas Hernández, três minutos após a expulsão do croata Sime Vrsaljko, por duplo amarelo.