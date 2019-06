Simeone sobre João Félix: "Queremos um miúdo com talento que absorva as nossas ideias"

Diego Simeone, que terá tido grande influência na decisão de João Félix em aceitar o convite do Atlético Madrid, foi questionado sobre o jovem português numa entrevista à ESPN Argentina."O Atlético é uma equipa que historicamente compra jogadores jovens para que depois se desenvolvam. O Oblak que chegou não era o Oblak de hoje. Aconteceu com Giménez, com Lucas Hernández, que veio da formação, com Griezmann que quando chegou não era o mesmo de hoje...", recordou o treinador da equipa colchonera.E prosseguiu: "Queremos um miúdo com talento, que possa absorver as nossas ideias. Estamos a trabalhar em algumas situações, para que no futuro se desenvolvam."