Simulador mostra quem vai ganhar o campeonato da I Liga de Futebol

Faça os seus prognósticos e veja os vários cenários possíveis dos três grandes até à final.

17:22

Ainda faltam bastantes jornadas para a reta final do campeonado da I Liga de Futebol, mas a liderança da tabela continua renhida entre os três grandes: FC Porto, Benfica e Sporting.Com o clássico decisivo entre o FC Porto e o Sporting a escassas horas de ser realizado, o Jornal de Negócios publicou um simulador que permite ao utilizador colocar os seus prognósticos para todos os jogos dos três grandes até ao fim do campeonato e, desta forma, ver os vários cenários possíveis do Benfica, Sporting e FC Porto.