Sindicato dos Jogadores apoia jogador do Guimarães suspeito de corrupção

João Aurélio está sob suspeita de ter recebido pagamentos para facilitar vitória do Sporting.

16.05.18

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou esta quarta-feira apoio ao jogador do Vitória de Guimarães João Aurélio, enaltecendo o "caráter do jogador enquanto pessoa e profissional".



"O Sindicato dos Jogadores manifesta o seu apoio ao associado João Aurélio. (...) Sem prejuízo de outros esclarecimentos, neste momento importa enaltecer o caráter do jogador enquanto pessoa e profissional e prestar-lhe, através do departamento jurídico do Sindicato, toda a assistência necessária", pode ler-se em comunicado hoje divulgado.



O CM noticiou que há seis jogos do Sporting sob suspeita de corrupção nesta época, entre os quais a partida em que os 'leões' derrotaram os vimaranenses por 5-0, em agosto, no Estádio Dom Afonso Henriques.



A publicação noticia que houve intermediários a mando do clube 'verde e branco' que efetuaram um pagamento a João Aurélio, lateral-direito dos minhotos, para facilitar a vitória do Sporting.



A direção do clube vitoriano mostrou já "surpresa e estupefação" pela suspeita, realçando que é preciso resolver uma situação que põe em causa o "bom nome e a credibilidade de uma instituição quase centenária e que se orgulha de ser uma referência desportiva nacional".



"O Vitória Sport Clube repudia, de forma veemente, a prática de qualquer ato que prejudique a verdade desportiva e extrairá as devidas consequências junto de todo e qualquer agente desportivo que se venha a demonstrar ter praticado tais atos", refere a nota assinada pelo presidente do clube, Júlio Mendes.



Nono classificado na edição 2017/18 da I Liga, o clube exigiu ainda "uma rápida, enérgica e eficiente intervenção dos órgãos judiciais competentes" e "mostrou-se totalmente ao dispor para o que venha a ser entendido como necessário", uma vez que é o "principal interessado no apuramento da verdade".



O SJPF apelou ainda que seja respeitado "o segredo de justiça" na divulgação mediática" de outros casos em que foi tornado público o decurso de investigações criminais e visados, em concreto, profissionais de futebol".



O Sporting encontra-se atualmente sob investigação da PJ, que já levou à detenção do 'team manager' do clube, André Geraldes, mas também de Paulo Silva, suposto intermediário nos casos de alegada corrupção em jogos de andebol e futebol, e de João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues, funcionário do clube.