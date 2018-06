Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Sinto-me responsável", diz Messi após falhar penálti pela Argentina

Seleção sul-americana empatou a um golo na estreia com a Islândia no Mundial 2018.

18:26

Lionel Messi acabou por ser a principal figura do Argentina-Islândia deste sábado, que acabou com um empate a um golo, mas pela negativa. O astro argentino falhou um penálti na segunda parte que teria colocado a sua equipa na frente e admitiu que esse desperdício o atormenta.



"Fizemos coisas boas, mas custou-nos romper pela defesa deles quando se encostaram lá atrás. Não é fácil quando sobra tão pouco espaço. O penálti teria mudado tudo e por isso sinto-me responsável, mas há que olhar em frente. Queríamos começar com uma vitória porque isso dá tranquilidade. Mas ainda agora arrancou e sabemos que ninguém nos vai dar nada. Merecíamos ter ganho hoje", analisou Messi depois do encontro.