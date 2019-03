Sistema de Keizer ignora Bas Dost

Técnico holandês dos leões tem privilegiado a entrada dos médios e extremos na zona de finalização para visarem a baliza.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O sistema adotado por Marcel Keizer na equipa do Sporting está a irritar o goleador holandês Bas Dost, apurou o Correio da Manhã.

O técnico leonino tem privilegiado o aparecimento dos médios e extremos em zona de finalização, impedindo que a bola circule pelas laterais e sejam cruzadas para a área, onde Bas Dost tem sido decisivo.

Este é um dos aspetos que tem provocado algum descontentamento em Bas Dost, pois não encaixa neste sistema, até porque as bolas não chegam à área, onde ele se sente confortável e é letal. O holandês sente-se desvalorizado, quando tem sido o principal ‘abono de família’ da equipa nas últimas duas épocas. Em 2016/17 fez 34 golos em 30 jogos da Liga e na temporada transata marcou 27 golos em 29 jogos.



Atualmente, soma 14 golos em 17 jogos do campeonato. Está sem marcar há três partidas e ficou de fora dos convocados do jogo do Bessa como "medida cautelar" do departamento médico, após um alegado toque no joelho direito no treino. O CM sabe que o holandês treinou normalmente e que a sua saída dos convocados foi uma opção de Marcel Keizer.

O técnico holandês acabou por colocar a titular Luiz Phellype, que teve uma exibição esforçada mas sem golo. Quem tem beneficiado com o sistema é Bruno Fernandes, já soma 24 golos na época (13 no campeonato).



"Cobardes agressores"

O Sporting vai agir criminalmente contra Jorge Loureiro, filho de Valentim Loureiro, por este ter agredido Miguel Nogueira Leite, membro do Conselho Diretivo do Sporting, na tribuna presidencial do Estádio do Bessa.



Os leões reafirmam, em comunicado, que vão recorrer aos tribunais devido às "cobardes agressões" e ao clima de intimidação de que foi alvo a comitiva leonina durante o jogo Boavista-Sporting (triunfo leonino por 2-1). Os leões exigem ainda um pedido formal de desculpas .



Já Jorge Loureiro diz que não "agrediu nenhuma pessoa", que não foi "identificado" e vai pedir uma indemnização.