Site da Associação de Árbitros alvo de ataque de hackers em defesa de Rui Pinto

O site da APAF - Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol - parece estar este domingo a ser alvo de um ataque cibernáutico.Ao abrir a página surge uma fotografia de Rui Pinto, o hacker que está preso preventivamente, e um texto a questionar o que está a justiça portuguesa a fazer contra a corrupção no futebol.O texto a criticar a justiça e a defender Rui Pinto está assinado pelo grupo de hackers 'cyberteamglobal' com a data deste domingo às 5h00.confrontou Luciano Gonçalves, presidente da APAF, com o ataque e este não quis prestar "qualquer comentário". Luciano diz que não sabe "o que se passou, nem quem, nem porquê", e que apenas constatou o estado do site.De recordar que Rui Pinto, de 30 anos, vai continuar em prisão preventiva, na cadeia anexa à Polícia Judiciária. A juíza deixou claro, na passada sexta-feira, que foi cometido o crime de tentativa de extorsão. Também o advogado Aníbal Pinto vai a julgamento pelo mesmo ilícito.