Site da Eleven Sports em baixo antes do jogo do Benfica

Milhares de utilizadores que pretendem ver a Liga dos Campeões em streaming não conseguem aceder ao serviço.

19:55

Um balde de água fria no primeiro grande jogo da Eleven Sports. O site onde o jogo da Liga dos Campeões vai ser transmitido em streaming estava inacessível a apenas 10 minutos de começar o jogo.Ao entrar no site, os utilizadores são informados que os servidores estão sobrecarregados.O site é a alternativa para os que não são subscritores da operadora Nowo, que transmite em exclusivo os jogos da Champions, com exceção de um jogo por jornada, que passa na TVI.Os clientes da plataforma de streaming pagam 9,99 euros mensais. Eleven Sports entrou esta época em força no mercado televisivo português , comprando os direitos da Champions e da Liga Espanhola, entre outros.