Pepe dificilmente recupera a tempo de jogar esta quarta-feira em Marselha, na 4ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e a sua situação clínica está a ser gerida com pinças. No dia de segunda-feira, o central voltou a fazer apenas tratamento à lesão no pé esquerdo. A evolução demonstrada, sabe o CM, permite acalentar a esperança de que possa ser utilizado, mas a decisão apenas será tomada esta terça-feira, dia do último treino antes da partida para França.









O defesa, pela liderança que tem junto do grupo, até pode viajar, mesmo que já esteja determinado que não defronte os franceses. A equipa técnica não pretende correr riscos com Pepe, de 37 anos, até porque os portistas têm pela frente um ciclo apertado de jogos, que inclui a deslocação a São Miguel, nos Açores, já no sábado, para defrontar o Santa Clara na 8ª jornada da Liga.

Caso Pepe não jogue com o Marselha, avança Sarr, que alinhou os 90 minutos nos últimos três jogos dos dragões. O central francês ganhou definitivamente o lugar a Diogo Leite, que foi utilizado na derrota (2-3) com o P. Ferreira, na Liga. Desde essa partida que o jovem defesa ficou arredado do onze titular.