Soares e Mbemba sem data para jogar pelo FC Porto

Avançado e defesa recuperam de lesões e ainda estão longe do regresso.

Por Filipe António Ferreira | 02:00

Ainda não há data prevista para o regresso do central Mbemba e do avançado Soares aos treinos do FC Porto. As lesões que sofreram há mais de um mês estão a demorar mais tempo do que o previsto a serem debeladas e esse foi o motivo para ambos ficarem de fora da lista para a Champions.



Sérgio Conceição, treinador dos dragões, admitiu isso mesmo, para justificar as críticas de Deco pelo facto de o brasileiro ter ficado fora das opções: "A Liga dos Campeões começa daqui a pouco tempo e o timing previsto para o regresso do Soares coincide com a perda de três ou mais jogos da fase de grupos e não podia arriscar ter menos uma solução para meter o Soares." Desta forma, e pelas palavras do treinador portista, o jogador que se lesionou no jogo da Supertaça (5/08) no adutor da perna esquerda só regressará, na melhor das hipóteses, no início do mês de novembro.



O reforço Chancel Mbemba teve um arranque azarado desde que formalizou a ida para o Dragão. Num dos primeiros treinos com a camisola do FC Porto, no Estágio Algarve, lesionou-se no joelho esquerdo. Viajou mesmo para o Porto de cadeira de rodas. Apesar do departamento médico do clube falar numa entorse, a ausência dos relvados já é superior aos 40 dias. No final de julho os clínicos preferiram evitar a cirurgia optando por um tratamento conservador. Desta forma e caso não surja nenhum retrocesso, também Mbemba poderá voltar aos treinos apenas no mês de Novembro.



O próximo jogo dos dragões é no dia 16 em casa com o Desp. Chaves, relativo à fase de grupos da Taça da Liga.