"Sobrecarga de dezembro e janeiro coloca jogadores em risco", afirma Bruno Lage

Treinador falou aos jornalistas em conferência de imprensa.

Por Lusa | 19:03

Bruno Lage não tem dúvidas: a calendarização de dezembro e janeiro é prejudicial aos jogadores devido à sobrecarga de jogos. Para o treinador do Benfica, é necessário existir uma reflexão sobre o assunto.



"Ter dois ou quatro dias ente jogos faz diferença. Os meses de dezembro e janeiro têm uma sobrecarga de jogos que coloca os jogadores cada vez mais em risco de lesão. Se pretendemos que o jogo seja melhor, tem de haver espaço para estarem bem. Tem de pensar-se nisso", referiu em conferência de imprensa.



As águias jogaram na terça-feira em Guimarães e voltam a fazê-lo na sexta, agora para o campeonato. André André e Tozé já poderão ser utilizados pelo adversário, mas Lage mantém a confiança: "São dois jogadores de enorme competência e o Vitória vai estar mais forte, mas o nosso trabalho tem sido de continuidade e evolução e por isso estou confiante que seremos uma equipa competitiva e saberemos o que o adversário pode ou não fazer com a inclusão desses dois jogadores".



Já questionado sobre se espera ficar com um plantel mais curto em janeiro, o treinador respondeu assim: "Sobre o plantel, interessa-me que todos os jogadores estejam disponíveis para evoluir e ajudar a equipa".