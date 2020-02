Sobrinha de jogador morre no estádio enquanto tio defrontava Bayern

A sobrinha de Streli Mamba, de 14 anos, morreu na sexta-feira em Munique enquanto o avançado do Paderbon defrontava o Bayern, em jogo da 23.ª jornada da Liga alemã de futebol.

"Estamos profundamente chocados e expressamos as nossas mais profundas condolências à família. Pedimos que a privacidade da família do jogador seja respeitada. Tal como a família, não faremos mais comentários sobre este incidente", referiu o Paderborn no seu sítio oficial na internet.

O clube revelou que a jovem entrou em colapso no estádio e foi levada ao hospital, sem que as tentativas de a reanimar tivessem resultado.

O avançado Streli Mamba, alemão de origem congolesa, alinhou de início pelo lanterna-vermelha do campeonato germânico e saiu aos 53 minutos.