Sócios ligados a Bruno de Carvalho ameaçados em Alvalade

Grupo quer fazer a entrega de assinaturas para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária.

11:30

A chegada a Alvalade de sócios ligados ao ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que querem fazer a entrega de assinaturas para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, está a ser atribulada.



Alguns membros chamaram a polícia, dizendo terem sido ameaçados e de ter lhes ter sido negada a entrada desta comitiva no Estádio.



Ao longo do dia será conhecida a decisão da Mesa da Assembleia Geral em relação à concretização desta Assembleia Geral Extraordinária.



Recorde-se que, na última madrugada, a estátua do leão que a direção de Bruno de Carvalho instalou em Alvalade foi vandalizada.