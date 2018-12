Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Solari responde a Ronaldo e diz que jogadores do Real Madrid também são humildes

CR7 afirmou que encontrou na Juventus "o melhor grupo de jogadores com o qual jogou".

12:26

O treinador Santiago Solari disse hoje que encontrou no Real Madrid "uma família" e um grupo de futebolistas "humildes", em reação à comparação feita pelo avançado português Cristiano Ronaldo entre o 'balneário' do clube espanhol e o da Juventus.



"Tenho muito respeito por uma pessoa como Cristiano Ronaldo, que é uma lenda do Real Madrid e que deu muito ao clube. Mas isso é passado. Por experiência própria, o Real Madrid é uma família e o que mais me surpreende é a humildade de jogadores que são campeões do mundo e da Liga dos Campeões", disse Solari, na conferência de imprensa de antevisão do embate com o CSKA Moscovo, para a 'Champions'.



Na segunda-feira, numa entrevista conjunta publicada por três jornais desportivos italianos, Cristiano Ronaldo afirmou que encontrou na Juventus "o melhor grupo de jogadores com o qual jogou" e destacou o "espírito" da formação italiana.



"Aqui somos uma equipa. Noutros sítios, alguém se sente maior ou mais importante do que os outros. Aqui todos estão unidos, todos são humildes e querem ganhar. Percebo a diferença. Em Madrid, também são humildes, mas aqui são mais. Com respeito ao Real, aqui é diferente, aqui é mais uma família", referiu o avançado português.



Solari voltou a lembrar que Cristiano Ronaldo faz parte do passado do clube espanhol e que as suas "palavras e sentimentos" não têm qualquer impacto nos jogadores e no balneário da equipa.



"A humildade é a virtude dos grandes. O balneário do Real Madrid é grande e humilde. Por isso, é que tem ganho tanta coisa. Cristiano é nosso para sempre, é parte viva da história do Real, mas os seus sentimentos e palavras são apenas dele", concluiu o técnico argentino, de 42 anos.



Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus no final da última temporada, depois de ter passado nove temporadas no clube 'merengue'.