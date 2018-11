Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Solari vai continuar como treinador do Real Madrid

Técnico argentino de 42 anos levou o Real Madrid a quatro vitórias após a saída de Julen Lopetegui.

O treinador Santiago Solari vai tornar-se oficialmente o treinador "permanente" do Real Madrid até ao final da temporada, segundo revelam alguns papéis entregues na Federação Espanhola de Futebol, avança a ESPN esta segunda-feira.



O argentino de 42 anos levou o Real Madrid a quatro vitórias após a saída de Julen Lopetegui.



As regras espanholas dizem que um treinador interino apenas pode estar no comando da equipa durante 15 dias.