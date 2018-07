Sonho acabou em lágrimas para os adeptos ingleses

Com um dos plantéis mais jovens de sempre, a seleção inglesa esteve perto de atingir a final do Mundial.

A seleção inglesa foi eliminada esta quarta-feira do Mundial da Rússia pela seleção da Croácia. Não foi só no estádio que as lágrimas caíram: o território inglês resumiu-se a tristeza depois do apito final.Com o empate a um golo durante o tempo regulamentar, o jogo foi para prolongamento onde Mandzukic sentenciou a partida. 2-1 foi o resultado final do encontro, que coloca os croatas no caminho da França para discutir o título de Campeão do Mundo.As cidades de Londres, Manchester ou Liverpool foram palcos da tristeza dos milhões de ingleses que não esperavam cair numa altura em que estavam tão perto do sonho.Vários adeptos decidiram espalhar a tristeza com um mergulho nos canais e nos rios que banham as cidades inglesas. Já outros encontraram na cerveja a única companhia para passar a noite.Depois do apito final, vários foram os momentos em que os adeptos mostraram ainda assim o agradecimento ao plantel e ao treinador Gareth Southgate que se dirigiu ao público inglês presente no estádio para saudar os seguidores da seleção.A Inglaterra não chegava a uma semi-final do Campeonato do Mundo desde 1990.