Sorteio do campeonato de basquetebol dita clássicos em novembro

Benfica contra FC Porto, relativo à quinta jornada, joga-se no dia 3 de novembro.

O sorteio da 11ª edição da Liga, realizado esta quinta-feira na sede da Federação Portuguesa de Basquetebol, em Lisboa, reservou novembro como o mês mais 'quente' da primeira fase do campeonato.



O 'clássico' Benfica-FC Porto, relativo à quinta jornada, joga-se no dia 3 de novembro, o embate entre 'dragões' e a campeã Oliveirense disputa-se no dia 10 de novembro, enquanto o despique Benfica-Oliveirense realiza-se em 17 de novembro.



Em três fins de semana seguidos, os três principais candidatos ao título 'esgrimem' forças entre si, sabendo que ainda estão numa fase prematura da competição e que tudo se decide no 'play-off'.



Relativamente à primeira jornada, a campeã Oliveirense começa por defender o título com uma deslocação ao Funchal para defrontar o CAB Madeira, enquanto o Benfica recebe o Terceira Basket e o FC Porto enfrenta o Imortal de Albufeira no Dragão Caixa.



Benfica e FC Porto foram os únicos clubes dos 12 que compõem a Liga que se fizeram representar no torneio, através dos dirigentes Carlos Andrade, ex-jogador das 'águias', que se estreou esta quinta-feira nas suas novas funções de secretário técnico, e de Álvaro Monteiro, dirigente dos 'dragões' em Lisboa.



A fase regular da Liga arranca no dia 7 de outubro e termina em 10 de março de 2019. A segunda fase começa em 23 de março e conclui-se a em 05 de maio. O 'play-off', ciclo que decide a atribuição do título, inicia-se no dia 11 de maio e poderá terminar em 20 de junho, caso a final do 'play-off' necessite de cinco duelos para se encontrar o campeão de 2018/19.



Uma das principais novidades da 11ª edição da prova é que acabaram as jornadas duplas nos Açores, em virtude de as duas equipas da ilha Terceira, o Lusitânia e o Terceira Basket, integrarem o lote de 12 clubes da Liga.



A Supertaça masculina está agendada para o dia 5 de outubro e será organizada pela associação de Aveiro em local ainda por definir. O troféu será decidido entre a Oliveirense, campeã da Liga, e o Illiabum, vencedor da última edição da Taça de Portugal.



Já quanto à Taça de Portugal, o início está programado para o dia 5 de outubro, data em que se realiza a primeira eliminatória ainda sem conjuntos da Liga. Já a decisão da prova, em formato 'final 8', está agendada entre os dias 14 e 17 de março de 2019.



Para a Taça Hugo dos Santos qualificam-se os quatro primeiros classificados da primeira volta da fase regular da Liga. A decisão está agendada para os dias 9 e 10 de fevereiro, em local a designar.



Relativamente ao campeonato da Proliga (II Divisão), a direção da FPB, depois de auscultar os clubes, decidiu alterar o figurino da competição, que, a partir da temporada de 2020/21, passará a ser disputada por apenas 12 clubes num campeonato unificado e sem grupos ou zonas pré-definidas.