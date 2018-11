Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sorteio dos 'oitavos' da Taça de Portugal acontece esta sexta-feira

Estão em competição 13 clubes da I Liga, dois da II e um do campeonato de Portugal.

Por Lusa | 07:56

As 13 equipas da I Liga qualificadas para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol vão conhecer esta sexta-feira os adversários na quinta eliminatória, no sorteio a realizar na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 12h00.



Belenenses, Santa Clara e Marítimo foram os primodivisionários afastados na quarta ronda da prova, por FC Porto, Desportivo de Chaves e Feirense, depois de Portimonenese e Nacional já terem 'caído' na terceira eliminatória.



Leixões e Paços de Ferreira, da II Liga, e Montalegre, do Campeonato de Portugal, são os únicos 'sobreviventes' dos escalões secundários presentes no sorteio.



A partir das 12h00 vai ser definido o alinhamento dos oito embates, a disputar entre 15 e 17 de janeiro de 2019, numa ronda em que vão marcar presença os 'grandes' Benfica, FC Porto e Sporting, assim como o Desportivo das Aves, detentor do troféu.



- Clubes qualificados para a quinta eliminatória da Taça de Portugal:



I Liga: Benfica, Desportivo das Aves, Sporting, FC Porto, Moreirense, Rio Ave, Vitória de Setúbal, Boavista, Vitória de Guimarães, Tondela, Feirense, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga.



II Liga: Leixões e Paços de Ferreira.



Campeonato de Portugal: Montalegre.