O nome de Rúben Amorim foi apontado nos últimos dias ao Wolverhampton mas o técnico do Sporting afastou essa hipótese. "É a mesma resposta de outras situações, sou muito feliz e gosto de estar no Sporting. Não vou falar mais nisso", disse o treinador na antevisão do jogo desta terça-feira com o Marselha para a Champions.