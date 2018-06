Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Sou o único responsável”, diz Luís Filipe Vieira sobre derrotas

Presidente do Benfica reconhece ser o principal culpado pela má temporada no futebol e modalidades.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Luís Filipe Vieira falou esta segunda-feira aos sócios durante a Assembleia Geral do clube e não evitou abordar a má temporada em termos desportivos, das recentes denúncias sobre um suposto saco azul, sem esquecer os rivais.



"Sou o principal responsável por termos falhado os principais objetivos no futebol e nas modalidades. Sempre dei a cara e não é agora que seria diferente", disse o presidente das águias num pavilhão da Luz com quase um milhar de associados.



Vieira falou ainda pela primeira vez sobre o alegado saco azul no grupo Benfica: "Não existem sacos azuis nem de outra cor qualquer". O presidente dos encarnados reconheceu que as empresas investigadas são fornecedoras das águias e que o clube estará sempre disponível para colaborar com a Justiça.



Vieira voltou a falar de uma coligação negativa que visou "atingir o Benfica na sua reputação e honra". "Lutámos de forma justa pelo ‘penta’ enquanto outros lutavam pela própria sobrevivência. Não invadimos centros de estágio de árbitros nem academias", salientou num dos momentos mais inflamados do discurso.



Na Assembleia Geral foi aprovado o orçamento para o clube em 2018/19. Cerca de 79,25% votaram a favor, 2,85 contra e 1,877 abstenções.



PORMENORES

Jonas trabalha no Brasil

Jonas trabalha com um fisioterapeuta do Corinthians, enquanto está de férias no Brasil, para evitar lesões.



Younes apontado

O Benfica ofereceu um contrato de dois milhões por época a Amin Younes, extremo que termina o vínculo com Ajax, segundo o portal Footmercado.



Laxalt seguido de perto

O Benfica segue de perto Diego Laxalt, médio-esquerdo do Génova, que está ao serviço do Uruguai no Mundial.