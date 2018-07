Sousa Cintra anula pacto de silêncio entre Sporting e Jorge Jesus

"Só falta assinar", diz presidente da SAD dos leões sobre novo aditamento à rescisão do treinador.

11:53

O contrato de confidencialidade entre o Sporting e Jorge Jesus vai ser anulado, disse José Sousa Cintra ao Jornal Económico.



A decisão surge após o treinador ter revelado à CMTV que já tinha feito o pedido para que o pacto de silêncio caísse.

"Mandei anular isso. Já caiu a cláusula de confidencialidade", revelou o presidente da SAD do Sporting, acrescentando que falta apenas assinar o novo aditamento à rescisão do treinador.



O pacto de silêncio obrigava Jorge Jesus a pagar 10 milhões de euros caso revelasse alguma coisa sobre determinados acontecimentos, administradores da SAD, situações no balneário ou reuniões com responsáveis da sociedade.



O novo aditamento deverá ainda demorar cerca de uma semana até ser assinado e entrar em vigor, uma vez que uma das partes, Jorge Jesus, se encontra na Áustria no estágio da pré-época do Al Hilal.



A entrevista exclusiva à CMTV

Jorge Jesus revelou esta terça-feira em entrevista à CMTV que pediu ao seu advogado e ao presidente Sousa Cintra que anulassem a cláusula de confidencialidade imposta na rescisão acertada entre o técnico do Al Hilal e Bruno de Carvalho, anterior presidente dos leões.



"Fiz esse pedido", sublinhou o técnico, que está em estágio com a equipa árabe na Áustria.