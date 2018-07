Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sousa Cintra aposta em Enzo Pérez

Jogador vê com bons olhos o regresso a Portugal.

13:03

Depois da saída do internacional português William Carvalho para o Bétis de Sevilha, o Sporting procura reforçar o meio campo.



O regresso de Rodrigo Battaglia, que rescindiu contrato com os leões depois do episódio de Alcochete, não se deve concretizar e Enzo Pérez é o nome que Sousa Cintra procura convencer a regressar a Portugal, desta feita para vestir a camisola do Sporting.



Os dirigentes leoninos já iniciaram as negociações com o River Plate, mas o clube argentino não quer abrir mão de uma das peças chave na luta pela Taça dos Libertadores.



Sousa Cintra prepara ainda assim uma proposta pelo médio ex-Benfica e os rumores apontam para um contrato de três épocas.



Enzo Pérez não deverá colocar entraves a um eventual regresso ao futebol europeu, especialmente a Portugal.