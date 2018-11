Sousa Cintra não foi presente a tribunal no caso E-Toupeira

A estratégia da Benfica SAD é demonstrar ao tribunal que as ofertas de bilhetes e camisolas, a árbitros e observadores, são normais.

Por Tânia Laranjo | 16:22

Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, seria esta segunda-feira ouvido enquanto testemunha na instrução do processo E-Toupeira . Porém, o ex-presidente leonino não foi ouvido em tribunal porque, segundo o próprio, não terá sido notificado.Nuno Gomes, antigo capitão das águias e ex-diretor de relações internacionais, Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, e António Salvador, presidente do Sporting de Braga, foram ouvidos pela juiza Ana Peres enquanto testemunhas.A estratégia da Benfica SAD, que responde por corrupção, passa por demonstrar em tribunal, através do testemunho de outros presidentes de clubes, que as ofertas de bilhetes e camisolas, a árbitros e observadores, são normais.A Benfica SAD é acusada de 30 crimes.