Sousa Cintra diz na CMTV que Bruno de Carvalho "não pode brincar com a lei"

Antigo presidente leonino diz que "o que está a acontecer no Sporting nunca aconteceu em nenhum clube"

20:55

Sousa Cintra considera inaceitável que Bruno de Carvalho possa exercer qualquer tipo de chantagem sobre a Assembleia Geral de sábado. É a reação às declarações de Jaime Marta Soares, que referiu que o presidente leonino ameaça retirar os funcionários da AG.



"Isso são provocações, não é bonito. Isso não é sério, não é de um sportinguista. É triste ouvir isso, espero que seja só conversa fiada e que as coisas funcionem com normalidade. Na cabeça daquele presidente tudo pode acontecer, vale tudo para continuar lá. Não há palavras para descrever. As autoridades têm de pôr termo a isto", relatou na CMTV.



O antigo dirigente leonino disse ainda aos funcionários do Sporting que não cedam a pressões: "O senhor Bruno de Carvalho não pode brincar com a lei. Tem de haver Assembleia Geral, o presidente da MAG não pode recuar um milímetro. O Bruno de Carvalho não é dono do Sporting, ele faz daquilo uma quinta dele. Os funcionários não têm de ter medo. Estão ao serviço do Sporting. Cumpram a sua obrigação".





Cintra diz que Marta Soares é isento



"O presidente da MAG tem um fair play muito grande e por isso procura que o presidente [Bruno de Carvalho] vá à AG esclarecer o que tem a esclarecer. Marta Soares é uma pessoa isenta, em quem os sportinguistas podem confiar. Esta AG vai decorrer de acordo com os estatutos.



O clube, na sua longa história, nunca esteve numa situação destas. É o momento para os sportinguistas de norte a sul do país virem votar. Neste momento fala-se muito do Sporting, mas pelas piores razões. O Sporting não é isto, nem se revê nisto."



Espera maioria a favor da destituição

"Vou votar a favor da destituição, com certeza, e espero que a maioria dos sportinguistas. A maioria larga. A SAD do Sporting pode entrar em insolvência, pode desaparecer. Não se pode deixar agravar mais esta situação. Espero que o resultado de amanhã seja uma vitória esmagadora da destituição desta direção. Que os sportinguistas não fiquem em casa, não vai haver tumultos nenhuns."



Denúncia do pagamento de quotas a sócios

"Já ouvi essa versão e não sei se corresponde à verdade, mas pode ser verdade, porque quando as pessoas estão perdidas querem ganhar de qualquer maneira."



Reunião com funcionários

"Bruno de Carvalho convocou todos para uma reunião para quê? Para que eles possam votar em massa nesta direção. Senão serão despedidos. É lamentável. O Sporting está acima de tudo. Os funcionários são gente boa e devem é pensar no futuro do Sporting e não se deixarem intimidar por nada."



Integra a Comissão de Gestão

"Os sportinguistas têm a obrigação de estar lá quando é necessário. Marta Soares convidou-me, eu disse que não e ele insistiu. Eu tenho o Sporting no coração e não pude dizer que não. Tive de aceitar com muito gosto. É uma missão que vai demorar dois meses até às eleições e farei o meu melhor."



Candidato a algum cargo?

"Não quero. Não sou candidato no Sporting a lugar nenhum. Depois das eleições haverá uma direção e eles que tenham muita sorte."



Gosta de algum candidato à presidência?

"Vamos aguardar pela AG de amanhã e depois que as candidaturas apareçam. Ainda é prematuro para falar. Vão aparecer candidaturas com certeza."



Foi impedido de entrar em Alvalade

"Não esperava uma coisa daquelas, porque o presidente da MAG tem plenos poderes de acordo com o tribunal. A Comissão foi lá para trabalhar, mas estava lá a segurança e não tinha ordens. E não valia a pena chamar a polícia. As ações ficam para quem as pratica.



A Comissão de Gestão está a trabalhar em várias vertentes, lá por não em Alvalade não quer dizer que não trabalhe. O não termos entrado em Alvalade foi só para não haver tumulto."



Propaganda

"O que está a acontecer no Sporting nunca aconteceu em nenhum clube. Não há nenhum clube em Portugal que se reveja nisto, nem os nossos rivais.

Espero que os sócios não se deixem iludir com estas propagandas todas. Isto é uma fantasia pegada, quando a realidade é outra. Com estes malabarismos todos que o presidente faz, aquelas conversas todas que espremidas não dão sumo nenhum… Mas a mentira dita muitas vezes passa a ser verdade."



Porquê pedir auditoria?

"As contas não estão bem mas é preciso apurar essa razão. Eu não sei qual é a real situação financeira do clube. Não conheço mas vou conhecer. Esta Comissão vai saber resolver os problemas até às eleições. Essa situação de precisar de 15 milhões até ao final do mês e outros valores de compromissos que o Sporting tem, esta Comissão saberá resolver esses problemas. Há sportinguistas com grande capacidade financeira que, desde que as coisas estejam arrumadas, saberão ajudar o Sporting."



Caso Bruno de Carvalho se recandidate

"Se se puder recandidatar, os sportinguistas são pessoas esclarecidas. Tem de haver uma campanha com verdade e não com mentiras, ilusões e fantasias. Se houver uma campanha séria e honesta, os sportinguistas saberão escolher. Se houver muitos candidatos, saberiam conversar uns com os outros de modo a prevalecerem os interesses do Sporting e não os pessoais."



Bruno de Carvalho pode impugnar resultado da AG?

"Pode fazer isso tudo. Ele não pôs agora duas comissões? Os tribunais vieram dizer que a única AG válida era a de Marta Soares. Ele tem estado a brincar com a Justiça, faz o que quer. Acho que já chega, este não é o Sporting que conheci. Porque o Sporting presta um serviço muito grande ao país. O Sporting, o Benfica, o FC Porto. Portugal é campeão da Europa de futebol, tem o melhor treinador e jogador do Mundo. Isto é visto lá fora como uma nódoa."