Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Não devíamos ter jogado a final da Taça" afirma Jesus em entrevista exclusiva à CMTV

Antigo treinador do Sporting fala sobre o Sporting e o Al-Hilal.

22:06

Jorge Jesus foi esta noite de terça-feira entrevistado via skype pela CMTV, em direto da Austria.



Quando questionado sobre a final da Taça, o antigo treinador afirmou que o plantel não estava em condições para jogar aquela final. "Senti que os adeptos e jogadores do Sporting não mereciam (...) não devíamos ter jogado naquele dia", afirmou. "Só depois da final é que me senti impotente (...) foi um dia, para mim, do ponto de vista sentimental, mais complicado que a invasão a Alcochete".



O antigo treinador do Sporting Clube de Portugal avançou também que Sousa Cintra tentou que voltasse ao clube. "Tentou tudo para eu voltar para o Sporting", afirmou. "Podia ter voltado atrás mas dei a minha palavra ao presidente do Al-hilal e não o podia atraiçoar". "Sabendo que a minha vontade era voltar, mas o meu caráter e a minha dignidade foram mais fortes (...) ainda sou do tempo em que a palavra é mais importante", concluiu.





O Al-hilal



Quando questionado sobre o seu atual clube, Al-hilal, antigo treinador do Sporting afirma que está "tudo a correr dentro da normalidade". "Conheci as instalações do clube que me agradaram imenso, é um clube com uma estrutura já com nível alto".



"Os métodos de trabalho não fogem muito ao que eu quero aplicar, agora os horários de trabalho, esses sim, mudam. É uma cultura completamente diferente ao que estávamos habituados", avançando que as temperaturas entre os 40 e os 50 graus não ajudam, e as cinco rezas diárias também não.



"Sentimos que eles querem muito que possamos ser felizes"



Quando questionado sobre os objetivos dentro do clube, o mister afirma que o que o moveu para o clube foi toda a conjuntura que viveu em Portugal, depois da crise do Sporting. "Foi um projeto em que apareceu no momento em que os meus sentimentos estavam perturbados e a forma como fui convidado, senti que me queriam muito", avançou JJ, concluindo que só foi 'convencido' na terceira vez que o presidente do Al-hilal foi a Portugal.



A crise no Sporting



"Eu sabia o que não queria", referindo-se à continuação no clube português, mas não se esquece dos adeptos que rondavam os 43/45 mil por jogo. "Acho que recuperámos o Sporting, mas eu sabia que não poderia continuar (...) foi um momento que apareceu e eu decidi."



"Sei que quando os jogadores tomaram a posição naquele comunicado, fiz-lhes sentir que estava com eles até ao último dia, momento e segundo, mas que aquilo ia sobrar para mim", avançando que falou com alguns jogadores antes de terem decidido regressar ao clube. "Se a tua felicidade é essa não hesites e regressa".



"O Zé (Peseiro) é um grande treinador e certamente vai fazer um excelente trabalho no Sporting".