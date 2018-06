Sousa Cintra vai apresentar novo treinador até segunda-feira

Clube leonino confirma saída de Mihajlovic.

19:44

O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, anunciou esta quarta-feira que o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic vai sair do clube, depois de ter sido contratado pelo presidente destituído Bruno de Carvalho, e que irá anunciar o novo treinador até esta segunda-feira.Sousa Cintra explicou que o sérvio começou a trabalhar nos 'leões' "no dia 18" e "a primeira coisa que fez foi alterar o estágio" da equipa, o que fez o clube "perder 300 mil euros"."Perante estas atitudes que esteve aqui a tomar, e como ainda está no período de experiência, o Sporting, e eu em particular, assumindo essa responsabilidade, decidimos terminar o contrato", revelou o presidente da SAD.Segundo Sousa Cintra, o objetivo é conseguir encontrar um treinador que tenha a garra de um clube como o de Alvalade de forma a ser possível alcançar os objetivos dos leões."A ambição do Sporting é o primeiro lugar", exclamou.

"O meu desejo é que os jogadores voltem"

Sousa Cintra ainda revelou que gostava que os jogadores que rescindiram com o clube voltassem neste momento. No entanto, este admitiu que mesmo tem noção de que nem todos o fariam, mas que ficaria feliz se viessem pelos menos alguns.

"Sou uma pessoa otimista. Acredito muito sinceramente que o Sporting esta época vai lutar para ser campeão", rematou.