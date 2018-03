Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sp. Braga ataca terceiro lugar da Liga

Arsenalistas não deram hipóteses ao Moreirense.

Por Abel Sousa | 06:00

O Sp. Braga venceu esta sexta-feira o Moreirense (3-0), na abertura da 26ª jornada da Liga, e ficou, à condição, a um ponto do Sporting, que na segunda-feira joga em Chaves.



Neste dérbi minhoto, o 5º triunfo consecutivo dos arsenalistas no campeonato começou a ser construído aos 16’ por Wilson Eduardo, num lance que viria a ser validado pelo VAR depois de anulado pelo assistente de Manuel Oliveira por fora de jogo.



O 2º tempo trouxe a tranquilidade absoluta com dois golos de rajada. Wilson Eduardo bisou e Ricardo Horta fez o 3-0, numa vitória simplificada por um Sp. Braga que dentro de duas jornadas recebe o Sporting.