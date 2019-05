Sp. Braga despede-se da temporada com vitória frente ao Portimonense

Num jogo de cumprimento de calendário, o Sp. Braga despediu-se da temporada com uma vitória em casa frente ao Portimonense (2-0), depois de anteriormente ter contabilizado três derrotas consecutivas.Os arsenalistas entraram a mandar no jogo e chegaram à vantagem aos 12’ por Xadas, que culminou um cruzamento de Esgaio.Os algarvios demoraram a reagir, mas aos 34’ Jackson Martinez desperdiçou uma soberana ocasião para empatar, ao desviar para fora, na cara de Tiago Sá, uma assistência de Tabata.Aos 56’ surgiu o 2-0, com Dyego Sousa a regressar aos golos - não marcava desde a 21ª jornada! - na transformação de um penálti cometido por Jadson.A vantagem mais alargada fez com que a partida perdesse alguma intensidade, apesar da reação do Portimonense que tentou a todo o custo reduzir distâncias para ainda poder discutir o resultado.Uma tentativa dos algarvios que o Sp. Braga condicionou com relativa facilidade, nunca perdendo estabilidade.