Sp. Braga já pagou 70 mil euros ao Sporting

Valor é referente às transferências de Pedro Santos e Rui Fonte.

16:50

O Sp. Braga já regularizou a dívida que tinha com o Sporting, referente aos valores do mecanismo de solidariedade das transferências de Pedro Santos (Colombus Crew) e Rui Fonte (Fulham).Os minhotos transferiram esta segunda-feira para a conta leonina cerca de 70 mil euros (3.084 euros + IVA por Pedro Santos e 66.642 euros + IVA por Rui Fonte), respeitantes a 50 por cento do valor do mecanismo de solidariedade, avança o jornal Record O pagamento da restante verba está fixado para 31 de maio de 2018 (Pedro Santos) e 20 de julho de 2018 (Rui Fonte), conforme as tranches a receber pela SAD minhota do Columbus Crew e do Fulham FC, respetivamente.