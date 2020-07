Sp. Braga no ataque ao pódio da Liga em duelo com o FC Porto

Artur Jorge acredita que pode conduzir o Sp. Braga ao pódio da Liga, apesar de o adversário deste sábado ser o campeão FC Porto. “Estamos muito satisfeitos por e ainda nos encontrarmos na luta pelo terceiro lugar e, agora, temos de vencer o FC Porto e esperar uma derrota do Sporting no dérbi”, disse o técnico bracarense na antevisão da partida com os dragões.









Para Artur Jorge, poder ganhar três vezes ao FC Porto na mesma época, depois dos triunfos no Dragão, para o campeonato (2-1), e para a Taça da Liga (1-0, em casa), “não é muito relevante”. Importante, sim, é o foco apenas no terceiro lugar.

Contra os já campeões nacionais, Artur Jorge pretende “uma equipa agressiva em todos os momentos”. “Temos que saber quais os pontos fortes do adversário e sermos compactos defensivamente, porque o FC Porto tem características ofensivas muito fortes. É importante não sofrer golos”, disse o técnico interino, admitindo a hipótese de assumir os sub-23 bracarenses.







João Pedro Sousa na mira bracarense

João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, é um dos treinadores apontados aos bracarenses para suceder na próxima época ao interino Artur Jorge, que substituiu Custódio Castro no comando.