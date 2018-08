Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sp de Braga empata com Zorya e despede-se das competições europeias

Equipa portuguesa não foi além de um 2-2 em casa, esta quinta-feira.

22:24

O Sporting de Braga foi esta quinta-feira eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, ao empatar 2-2 na receção aos ucranianos do Zorya Luhansk, em jogo da segunda mão, depois de igualdade 1-1 na primeira mão.



Depois de uma igualdade 0-0 na primeira parte, que dava ainda vantagem aos bracarenses na eliminatória, os 'arsenalistas' estiveram duas vezes na frente do marcador, mercê dos golos de João Novais (65 minutos) e de Ricardo Horta (73), mas os ucranianos responderam de pronto nas duas ocasiões, com tentos de Ratão (70) e de Karavaev (82), conseguindo aguentar o empate e apurar-se para o 'play-off'.



No 'play-off', a equipa ucraniana vai defrontar os alemães do Leipzig, nos quais alinha o português Bruma.