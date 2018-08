"Ele que deixe o Sporting em paz", pede Sousa Cintra a Bruno de Carvalho

Presidente da MAG comentou atitudes do antigo dirigente do clube em entrevista exclusiva à CMTV.

20:15



Sousa Cintra acredita que até mesmo os apoiantes de Bruno, o estão a abandonar devido as últimas atitudes que este tem tomado. "Perante os factos não há dúvidas. Todos os que o defendiam já falaram mal dele", concluiu.



"Isto é uma autêntica palhaçada, acho que nunca visto nos outros clubes", disse Sousa Cintra para justificar o porquê de Bruno ter de ser afastado definitivamente do SCP.



Relativamente ao jogo marcado para este sábado, frente ao Vitória de Setúbal, Sousa Cintra afirma estar confiante e apela à presença de todos os sportinguistas.



"Ali só há uma coisa em que eles pensam: ganhar", afirmando que acredita num Sporting campeão este ano.





Bruno de Carvalho reage a Comissão de Gestão do Sporting







O antigo dirigente leonino assegurou que o despacho judicial foi "desrespeitado" e falou em "resistência ao cumprimento da lei". "Não houve nem podia haver qualquer ato de expulsão", diz.

Bruno falou em ainda dos "demenciais disparates proferidos com grotesca solenidade em conferência de imprensa" pela comissão de gestão do Sporting, que, garante, "traduzem uma exibição deplorável de mentira primária e são um insulto à inteligência do homem médio".



Bruno de Carvalho reagiu, esta sexta-feira, às declarações da comissão de gestão do Sporting.O antigo dirigente leonino assegurou que o despacho judicial foi "desrespeitado" e falou em "resistência ao cumprimento da lei". "Não houve nem podia haver qualquer ato de expulsão", diz. Sousa Cintra acredita que até mesmo os apoiantes de Bruno, o estão a abandonar devido as últimas atitudes que este tem tomado. "Perante os factos não há dúvidas. Todos os que o defendiam já falaram mal dele", concluiu."Isto é uma autêntica palhaçada, acho que nunca visto nos outros clubes", disse Sousa Cintra para justificar o porquê de Bruno ter de ser afastado definitivamente do SCP.Relativamente ao jogo marcado para este sábado, frente ao Vitória de Setúbal, Sousa Cintra afirma estar confiante e apela à presença de todos os sportinguistas."Ali só há uma coisa em que eles pensam: ganhar", afirmando que acredita num Sporting campeão este ano.

Depois dos acontecimentos que aconteceram esta tarde de sexta-feira no estádio José Alvalade, Sousa Cintra veio comentar as declarações feitas por Bruno de Carvalho.O atual presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting avançou que quer estabelecer a paz entre os jogadores do clube, pelo que Bruno de Carvalho deve 'parar' de tentar destabilizar. "Ele que deixe o Sporting em paz", pede Sousa Cintra.