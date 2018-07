Bruno de Carvalho alvo de novo processo disciplinar

Ex-presidente do Sporting tentou impedir AG na véspera e entrou na Altice Arena sem acreditação.

03.07.18

Bruno de Carvalho vai ser alvo de novo processo, sabe o Correio da Manhã.



Desta feita, está em causa o facto do ex-presidente do Sporting ter tentado impedir na véspera a Assembleia Geral do clube, que se realizou a 23 de junho, na Altice Arena. Para além disso, Bruno de Carvalho também entrou no recinto sem acreditação e votou.



O CM sabe que o processo foi aberto graças a uma queixa que já chegou à Comissão de Fiscalização, que está a tratar do primeiro processo disciplinar que já tinha sido instaurado ao antigo presidente.



A queixa foi apresentada por 11 sócios, desconhecendo-se as suas identidades.



No processo constam outras irregularidades, como o facto de Bruno de Carvalho ter divulgado vídeos gravados no interior da AG.