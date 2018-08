Bruno de Carvalho está suspenso e afastado das eleições

Decisão anunciada esta quinta-feira pela comissão de fiscalização do Sporting.

Por Henrique Machado e Tânia Laranjo | 18:29

Bruno de Carvalho está suspenso de sócio durante um ano, por decisão da comissão de fiscalização do clube, e não poderá assim concorrer às próximas eleições do Sporting.



Também Carlos Vieira e restante elenco da anterior direção do Sporting estão proibidos de se candidatarem – porque levaram 10 meses de suspensão.



Só Luís Roque escapa com a medida de admoestação.



É este o resultado ao primeiro processo disciplinar de que foram alvo Bruno de Carvalho e restante administração.