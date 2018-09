Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Varandas antecipa tomada de posse e torna-se presidente este domingo

Antigo médico do clube ganhou as eleições que decorreram este sábado, no Estádio de Alvalade.

11:55

Frederico Varandas vai antecipar a tomada de posse à presidência do Sporting este domingo, contrariamente ao que estava previsto.



A nova direção vai tomar posse às 19h00 deste domingo, em Alvalade.



Os leões foram aceites como assistente nbo processo 'e-toupeira' e, por isso, pode requerer que Luís Filipe Vieira seja constituído arguido.



Recorde-se que Frederico Varandas foi eleito pelos adeptos sportinguistas, que durante este sábado se dirigiram ás urnas para eleger o novo presidente do Sporting.