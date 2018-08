"Não viro as costas a nenhum debate", afirma Ricciardi sobre frente-a-frente

Candidato à presidência do Sporting espera que todos os candidatos "venham a terreiro".

Os frente a frente diários serão em horário nobre, a partir das 20h45, sempre moderados pelo pivô do ‘CM Jornal’. O primeiro confronto acontece já sexta-feira, e o último a 7 de setembro, véspera das eleições.

os problemas financeiros do clube são a principal barreira a derrubar após as eleições. CMTV desafiou os sete candidatos à presidência do clube leonino – Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Rui Rego, Tavares Pereira, José Maria Ricciardi e Madeira Rodrigues – a discutirem as suas propostas em 21 debates.

José Maria Ricciardi, candidato à presidência do Sporting, afirma que não vira as costas a nenhum debate. "Não viro as costas a nenhum debate e espero que todos venham a terreiro", afirmou o banqueiro."Não fui eu que faltei da última vez. Espero que os debates sejam dignos e que se mantenha o respeito, algo que tem faltado nos últimos tempos", continuou.Ricciardi esteve presente no último debate na CMTV onde afirmou que