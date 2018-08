Varandas aprova modelo de debate um a um com candidatos à presidência do Sporting

Candidato à presidência do clube afirma que "candidato contra candidato porque é mais esclarecedor".

Os frente a frente diários serão em horário nobre, a partir das 20h45, sempre moderados pelo pivô do ‘CM Jornal’. O primeiro confronto acontece já sexta-feira, e o último a 7 de setembro, véspera das eleições. erão, porventura, as eleições mais importantes do clube dos últimos anos, principalmente após as polémicas que envolveram Bruno de Carvalho enquanto presidente. CMTV desafiou os sete candidatos à presidência do clube leonino – Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Rui Rego, Tavares Pereira, José Maria Ricciardi e Madeira Rodrigues – a discutirem as suas propostas em 21 debates.Os frente a frente diários serão em horário nobre, a partir das 20h45, sempre moderados pelo pivô do ‘CM Jornal’. O primeiro confronto acontece já sexta-feira, e o último a 7 de setembro, véspera das eleições.

O candidato à presidência do Sporting Frederico Varandas afirma ter todo o interesse em debater contra os adversários e aprova o modelo de frente-a-frente no Sporting.Varandas esclareceu que ainda não participou em nenhum debate por ter estado à espera da validação das listas por parte do presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Jaime Marta Soares, defendendo que prefere encarar os adversários um a um."Estejam descansados. Não debati ainda, porque quis esperar pela decisão do Jaime Marta Soares. Os sócios sabem agora quem são os candidatos e tenho todo o interesse em debater, mas candidato contra candidato porque é mais esclarecedor", explicou.Recorde-se que as próximas eleições do Sporting s